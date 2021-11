Quan điểm của Việt Nam về khả năng ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư

Your browser does not support the audio element.

Chiều 18/11, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, thông tin việc Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã công bố Nghị quyết lịch sử thứ 3, đưa nhà lãnh đạo Tập Cận Bình lên một mức cao mới. Ông Tập Cận Bình được cho là nhân sự sẽ phá vỡ thông lệ trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp làm Tổng Bí thư tới đây (năm 2022).