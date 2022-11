Quan chức quân đội Ukraine nói có thể giành lại Crimea trong tháng tới

“Ví dụ, chúng tôi có thể tiến vào Crimea vào cuối tháng 12. Có khả thi không? Có. Không loại trừ khả năng này”, ông Gavrilov nói thêm.

Khi được hỏi loại sự kiện “thiên nga đen” nào có thể xảy ra trong những tháng tới, Thứ trưởng Gavrilov gợi ý rằng công chúng Nga có thể trở nên “vỡ mộng” với tình hình chiến trường.



Lặp lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky, ông Gavrilov nói rằng Kiev sẽ nối lại đàm phán với Nga “chỉ khi họ sẵn sàng rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi”.



Bày tỏ sự lạc quan về cơ hội của Ukraine, ông Gavrilov nói: “Linh cảm của tôi là vào cuối mùa xuân, cuộc xung đột này sẽ kết thúc.”



Bán đảo Crimea tách khỏi Ukraine và bỏ phiếu gia nhập Nga ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.



Vào đầu tháng 10, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhye và Kherson đã chính thức trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên Nga vẫn chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ các vùng này, và quân đội Nga đã phải rút khỏi thành phố Kherson (thủ phủ vùng Kherson) vào tuần trước để bảo toàn lực lượng.



Mới đây nhất, Nga cho biết nước này đang củng cố các vị trí trên bán đảo Crimea sau khi lực lượng Ukraine đạt được những bước tiến quan trọng ở khu vực Kherson.



“Quá trình củng cố đang được tiến hành ở Crimea dưới sự giám sát của tôi, nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho tất cả người dân”, Thống đốc khu vực – ông Sergei Aksyonov, cho biết trên mạng xã hội ngày 18/11.



Thống đốc Aksyonov nói rằng công việc củng cố đang được tiến hành mặc dù quân đội và cơ quan hành pháp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh.



Các lực lượng Ukraine trong những tháng gần đây đã đẩy mạnh một cuộc phản công ở miền Nam, và tiến vào thành phố Kherson tuần trước sau khi Nga rút quân khỏi khu vực này.



Mục tiêu của quân đội Ukraine là cắt đứt tuyến đường tiếp tế nối với Crimea, vì Kherson nằm giáp bán đảo này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng từng tuyên bố quân đội nước này quyết tâm giành lại quyền kiểm soát Crimea.



Đã có một số vụ nổ gần hoặc bên trong các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea kể từ tháng 2, bao gồm một cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái nhằm vào một cảng hải quân quan trọng của Nga tại Sevastopol.



Vào tháng 10, cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã bị phá hủy một phần trong cuộc tấn công mà Mátxcơva cho là do Ukraine thực hiện.