Quan chức Mỹ hé lộ nội tình vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah

Ba quan chức Mỹ cho biết, Israel đã quyết định cho nổ tung các máy nhắn tin mà thành viên Hezbollah sử dụng ở Lebanon và Syria sớm hơn kế hoạch vì lo ngại hoạt động bí mật của họ có thể bị nhóm này phát hiện. Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ nói về lý do Israel tiết lộ cho Washington thời điểm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ngày 17/9: "Đó là khoảnh khắc sử dụng hoặc để mất nó". Mặc dù cuộc tấn công có phối hợp trên diện rộng nhằm vào Hezbollah được cho là do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện nhưng nước này vẫn chưa có bình luận nào. Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương khi các máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ khắp Lebanon. Hezbollah cho hay, nhiều thành viên thuộc các đơn vị quân sự của nhóm nằm trong số người thương vong. Một cựu quan chức Israel nắm được thông tin về chiến dịch cho biết, tình báo Israel định sử dụng máy nhắn tin cài thuốc nổ như một đòn mở màn trong cuộc xung đột toàn diện với nhóm vũ trang ở Lebanon này. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây giới lãnh đạo Israel lo ngại các thiết bị đó có thể bị phát hiện. Do đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ Israel, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ và cơ quan tình báo đã quyết định sử dụng hệ thống đó sớm hơn thay vì chịu rủi ro các thiết bị sẽ bị Hezbollah phát hiện, một quan chức Mỹ cho hay. Theo báo AI-Monitor, hai thành viên của Hezbollah gần đây đã nêu lo ngại về máy nhắn tin. Khi cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden Amos Hochstein tới Israel hôm 16/9, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng cùng nhiều quan chức cao cấp khác của Israel đã thảo luận nhiều giờ về khả năng kế hoạch này có thể bị phát hiện. Một quan chức Mỹ tiết lộ, khi giới chức Israel gặp ông Hochstein, họ không tiết lộ một dấu hiệu nào về những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, vào chiều 17/9, khoảng 7 phút trước khi các máy nhắn tin phát nổ trên khắp Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant đã gọi cho người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và thông báo về việc sẽ sớm mở một chiến dịch ở Lebanon, song từ chối tiết lộ chi tiết.