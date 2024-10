Quán chè ở TP.CM bán hơn 50 năm, Việt kiều về nước thích ghé ăn

Kinh doanh hơn 50 năm, bán đa dạng món, nhiều khách Việt kiều mỗi lần về nước đều ghé đến ăn… đó là những câu chuyện mà chúng tôi biết được ở quán chè tại Q.11, TP.HCM. Có phần nước ngọt thanh Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện clip về một quán chè ở Q.11, TP.HCM với hàng triệu lượt tương tác. Tại đây bán đa dạng món chè… Đúng 18 giờ, chúng tôi ghé đến quán chè này ăn thử thì bất ngờ “phong cách” của quán chỉ là chiếc xe nhỏ gọn, bên trên là những phần chè được chủ xếp gọn gàng. Tuy vậy, rất nhiều khách từ trẻ đến già ghé đến nườm nượp, hơn 3 nhân viên làm không xuể. Gọi liền món chè đậu hũ hạnh nhân với giá gần 35.000 đồng/phần, chỉ chưa đầy 1 phút nhân viên đã đem ra bàn cho chúng tôi. Theo cảm nhận riêng đậu hủ mềm tan trong miệng kết hợp với hương thơm nhẹ nhàng của hạnh nhân tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo. Vị béo nhẹ của đậu hủ cùng với chút ngọt dịu từ nước đường làm dịu lòng người, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu. Có thể nói món này có phần nước ngọt thanh, mùi hạnh nhân đặc trưng. Nếu những ai lần đầu ăn món này thì sẽ ít nhiều nhận xét rằng có mùi “dép lào” hay “cao su”. Ngồi gần đó, chị Nguyễn Thị Yến Nhi (ngụ Q.8, TP.HCM) thì chọn món chè đậu xanh hạt sen. Theo chị Yến Nhi, khi thưởng thức một chén chè hạt sen đậu xanh, cảm xúc đầu tiên có thể là sự tươi mát và thanh khiết. Hạt sen mềm mịn, bùi bùi kết hợp với đậu xanh ngọt dịu, tạo nên một hương vị hài hòa, dễ chịu. “Cái ngọt của chè không quá gắt, mà lại thanh nhẹ, thấm vào từng giác quan, mang lại cảm giác thư thái, an nhiên”, chị Nhi nói. Khách đến quán đông đúc Quán chè ở TP.CM bán hơn 50 năm Múc liên tục chè cho khách, cô Trương Diễm Hồng (chủ quán chè) cho hay trước đây quán do ba mẹ kinh doanh rồi đến đời cô, tính ra cũng hơn 50 năm. Tại quán có hạt sen bạch quả nhãn, sâm bổ lượng, đậu đỏ sương sáo, chè mè đen, chè cúc bạch, sen đậu đỏ, sen đậu đen, bạch quả bo bo… Từ khi còn nhỏ, cô Hồng đã học cách lựa chọn nguyên liệu và nấu chè từ người thân của mình. Đối với cô, mỗi bát chè không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là một phần của di sản gia đình và văn hóa mà cô muốn gìn giữ và phát huy. “Tôi là người Hoa muốn nối nghiệp gia đình vì vậy đã cố gắng kinh doanh quán đến hiện tại. Những món chè do gia đình nấu, ưu tiên nguyên liệu ngon, chất lượng phần nước dùng phải ngọt thanh”, cô Hồng cho hay. Rồi cô Hồng còn kể: “Không chỉ có khách quen, nhiều anh chị Việt Kiều khi về nước rất hay ghé đến quán để thưởng thức chè. Họ tìm lại những hương vị quen thuộc, trong đó có chè của tôi”. Theo cô Hồng món chè được khách gọi nhiều nhất là mè đen, chè khúc bạch, bạch quả. Có khách còn kêu nhờ cô trộn một số loại chè lại để thưởng thức hương vị khác lạ. Mặc dù gặp nhiều thách thức trong thời gian dài hoạt động, như sự thay đổi của thị trường và xu hướng tiêu dùng, cô Hồng và gia đình vẫn giữ vững niềm đam mê và cam kết với chất lượng chè truyền thống. Họ luôn nỗ lực cải thiện và làm mới, nhưng không bao giờ đánh mất hương vị đặc trưng đã làm nên tên tuổi của quán. Quán chè nhỏ của cô Hồng bán từ chiều đến tối tại hẻm 992 đường 3 tháng 2, Q.11, TP.HCM.