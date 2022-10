Quận Cầu Giấy chỉ đạo "nóng" về những bãi xe không phép

"Thẩm quyền xử phạt không thuộc UBND phường"

Trong bài phản ánh trước đó, Công an phường Dịch Vọng cho hay việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các bãi xe không phép trên địa bàn do UBND phường lập biên bản và ra quyết định. Tuy nhiên, công an phường cho hay họ chưa thấy quyết định xử phạt từ UBND phường. Ngoài ra, đại diện Công an phường Dịch Vọng thông tin đơn vị có 3 lần văn bản đề xuất UBND phường Dịch Vọng xử lý dứt điểm những bãi xe không phép nhưng không được phía ủy ban phản hồi.

Trả lời về những nội dung này, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng cho biết thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối với những bãi xe trên không thuộc cấp phường. "Mức phạt đối với hành vi không đăng ký kinh doanh là 5-6 triệu đồng, trong khi chủ tịch UBND phường chỉ được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không quá 4 triệu đồng", lãnh đạo phường nói.

Thông báo về việc di dời tài sản được UBND phường đặt lên từng phương tiện. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Về việc xử phạt những bãi xe không phép trên địa bàn, đại diện UBND phường cho hay cuối tháng 8, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quyết định phạt 5,5 triệu đồng.

Đối với thông tin cho rằng UBND phường "làm ngơ" trước 3 báo cáo đề xuất của công an phường về việc xử lý, giải quyết các bãi xe không phép, lãnh đạo phường cho rằng để giải quyết, xử lý những bãi xe cần có lộ trình, thời gian cũng như phương án để tháo gỡ khó khăn sau khi giải tỏa.