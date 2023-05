Ông Maxim, hiện quán có 9 bà mẹ đang nuôi con nhỏ chuyên cung cấp nguồn sữa của họ cho quán. Trung bình mỗi ngày quán nhận được khoảng 5 lít sữa mẹ để pha chế món cà phê đặc biệt phục vụ khách.

Quán cà phê dùng sữa mẹ để pha chế, giá cao gấp 4 lần vẫn "cháy hàng"

Dù mới ra mắt nhưng thứ đồ uống mới lạ đang thu hút sự chú ý từ dư luận và gây ra không ít tranh luận.