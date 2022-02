Quặn bụng nhìn ông chú hái mít non chấm muối ớt ăn ngay tại cây

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều video ăn trái cây ngay khi còn ở trên cây, trên cành. Theo những lời lý giải, ăn như vậy sẽ ngon hơn bởi đó là lúc hoa quả còn tươi nhất.

Dù chưa biết điều này có thật sự chính xác hay không, thế nhưng ai cũng đua nhau thử trải nghiệm ăn hoa quả tươi ngay trên cây. Như mới đây, một người đàn ông cũng thản nhiên ăn mít non ngay trên cây gây chú ý.

Màn ăn mít non tại vườn "đi vào lòng đất" của người đàn ông.

Theo đó, người đàn ông này thản nhiên hái từ trên thân cây xuống một trái mít còn xanh non, chảy cả mủ nhựa trắng. Sau đó một tay người này cầm quả, tay kia bưng bát muối ớt, hào hứng hát:

"Thơm ngon mời bạn nhé. Tôi ăn đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền". Sau câu hát, người này liền chấm mít non với muối ớt và ăn một cách rất tự nhiên, ngon lành.