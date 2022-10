Quân bầu Đức giúp Công An Nhân Dân thăng hạng V.League 2023

Đội Công An Nhân Dân giành suất đầu tiên lên chơi ở V.League 2023. Ảnh: VPF

Trước vòng đấu 21 diễn ra chiều 24.10, Khánh Hòa dẫn đầu bảng với 38 điểm, đứng sau là Công An Nhân Dân (37 điểm), Phố Hiến (35 điểm). Theo lịch, Công An Nhân Dân gặp Phố Hiến trên sân nhà, còn Khánh Hò a chạm trán Long An trên sân khách. Nếu cùng thắng trận, 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng sẽ giành vé thăng hạng sớm 1 vòng đấu.