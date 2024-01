Quán bar thoát y ca ngợi 5 đêm diễn của Lisa (BlackPink)

Ba tháng sau buổi trình diễn tại bán bar khỏa thân Crazy Horse (Paris) gây xôn xao của Lisa (BlackPink), mới đây quán bar này đã cập nhật một số hình ảnh trong đêm diễn của nữ thần tượng hồi tháng 9/2023, kèm đó là lời khen ngợi thành viên BlackPink.

Crazy Horse Paris đánh giá cao phẩm chất ngôi sao của Lisa, cho rằng buổi biểu diễn độc quyền của cô vào 28, 29 và 30/9 đã để lại ấn tượng khó phai mờ đối với cả khán giả trên toàn thế giới.

“Mỗi buổi biểu diễn của cô ấy là sự thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và thu hút khán giả”. Lisa đã biểu diễn một số tiết mục mang tính biểu tượng ở quán bar như Miss Astra, Miss Astra is back, Crisis? What Crisis!?! và But i'm a good girl, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả có mặt hôm đó.