Quán bar ở Đà Nẵng ngang nhiên tàng trữ, kinh doanh khí cười

Chiều 4/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi tàng trữ, kinh doanh khí cười của chủ quán bar New Golden Pine (số 325 đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà).

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khuya 3/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Bắc kiểm tra quán bar New Golden Pine (có địa chỉ trên) thì phát hiện nhân viên quán đang bơm khí N2O (khí cười) vào bóng để bán cho khách.