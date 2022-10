Quán bar cháy gần chợ Bến Thành từng bị đình chỉ hoạt động

Hiện trường vụ cháy quán bar Distrist K sáng 17/10 (Ảnh: Xuân Duy).

Theo đó, cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã công bố danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar bị đình chỉ, tạm đình chỉ do vi phạm an toàn PCCC và vấn đề an ninh trật tự. Công ty Nhà hàng cà phê Distrist K (quán bar Distrist K) đứng đầu tiên trong danh sách.