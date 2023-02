Quần áo trắng bị mốc li ti giặt xà phòng không sạch, đem ngâm với thứ này trắng tinh như mới

Sử dụng hàn the

Bạn có thể dùng hàn the ở dạng bột hay dạng nước đều được. Nếu là dạng bột thì hãy hòa tan với nước rồi bỏ quần áo vào ngâm trong khoảng 20-30 phút.

Đối với hàn the dạng lỏng, bạn hãy lấy một chiếc khăn hoặc tăm bông, nhúng vào hàn the rồi thoa trực tiếp lên vết mốc. Cũng đợi vài phút cho hàn the ngấm sâu vào sợi vải, làm mềm vết mốc.

Sau đó, đem quần áo đi giặt lại và phơi như bình thường.

Dùng thuốc tẩy

Với các vết mốc lớn hoặc xuất hiện lâu ngày, bạn nên sử dụng thuốc tẩy để đạt hiệu quả tốt nhất. Hãy pha thuốc tẩy với nước theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Ngâm quần áo cần làm sạch trong đó rồi đem đi giặt lại và phơi khô.

Theo Xe và thể thao