Quần áo gây ung thư: Cha mẹ nên cảnh giác 3 loại này rẻ hơn cũng không mua cho con mặc

Do đó, quần áo đạt hợp quy sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng.

Các amin thơm, chất gây ung thư, thuộc về thuốc nhuộm nitơ ngẫu nhiên, chủ yếu được sử dụng trong nhuộm dệt may và in ấn.

Vì vậy, nếu cha mẹ nên mua quần áo sử dụng càng ít amin thơm càng tốt. Khi mua quần áo cho trẻ em, tốt nhất không nên chọn quần áo màu sắc sặc sỡ, in nhiều. Quần áo trẻ em nên chọn loại có màu sắc thanh lịch, lượng in màu ít.

Khi đặt bàn câu giữa sự an toàn của trẻ và vẻ ngoài của trang phục thì sự an toàn của trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Một số nhà sản xuất để tiết kiệm chi phí, sử dụng quá nhiều thuốc nhuộm có hại để sản xuất các sản phẩm nên cha mẹ không nên chọn loại quần áo quá rực rỡ, in nhiều màu sắc.

Kết luận

Để chọn cho con một bộ quần áo vừa an toàn vừa thoải mái, vừa đẹp mắt, không phải là một điều đơn giản, cha mẹ cần phải bận tâm nhiều hơn. Một số loại quần áo được đề cập trong bài viết này, không nên mua cho trẻ mặc.

Ngoài ra, trước khi cho trẻ mặc quần áo mới, những gì cha mẹ cần làm là giặt quần áo, cắt tỉa chỉ, kiểm tra các chi tiết nhỏ như nút trước khi cho trẻ mặc để đảm bảo trẻ mặc quần áo mới thoải mái và an toàn.

Theo V.A - Vietnamnet