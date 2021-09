Quân A.P ra hẳn văn mẫu cho cánh mày râu 'thả thính' crush

Vừa qua quân A.P đã chính thức ra mắt dự án âm nhạc mới toanh mang tên Nhắn Tới Khoảng Trời Em. Đây cũng là MV đánh dấu màn comeback của nam ca sĩ sau 6 tháng vắng bóng trên đường đua VPop.

