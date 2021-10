Quách Thu Phương trẻ đẹp, sexy hơn nhiều bà Xuân 'Hương vị tình thân'

Your browser does not support the video tag.

Quách Thu Phương trong tập cuối 'Hương vị tình thân'

Trong Hương vị tình thân, Quách Thu Phương vào vai bà Xuân, mẹ của Long và Huy. Nữ diễn viên vào vai một phụ nữ ngoài 50 tuổi có hai con trai lớn nên phải hóa trang và ăn mặc già hơn tuổi thực để phù hợp với nhân vật. Cùng với Khánh Thy, bà Xuân là một trong hai nhân vật được đánh giá là mặc đẹp nhất phim với gu thời trang ổn định.