Quách Thu Phương: Để nhận ra hạnh phúc, tôi cũng phải trả giá

Con gái nói với tôi: Đây mới chính là mẹ, khi được quay trở về làm những điều mẹ đam mê. Đây mới thực sự là mẹ của con. Bạn bè của con gái hay trêu: Bà Xuân ghê gớm thế!.

- Gần đây, chị luôn xuất hiện trên trang cá nhân với hình ảnh tươi mới, sành điệu, đầy sức sống. Sự khác biệt đó đến từ đâu?

Có lẽ vì tôi vẫn còn trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình già đâu (cười). Ở độ tuổi này, tôi vẫn có thể làm và thử sức được rất nhiều cá tính, những điều mình thích mà chưa thể. Bây giờ tôi sẽ làm những điều mình thấy vui, thích thú, hấp dẫn nó thật sự quan trọng với cuộc đời.

Đến một độ tuổi nào đó người phụ nữ sẽ phải nhìn nhận được cái gì là quan trọng với mình. Với tôi bây giờ, điều quan trọng có lẽ là sức khoẻ, phải biết yêu bản thân mình, yêu thương gia đình, các con. Để nhận ra hạnh phúc, tôi mất khoảng thời gian rất dài, đôi khi cũng phải trả giá.

Quách Thu Phương trong tập cuối phim 'Hương vị tình thân'

Trần Đạt

Ảnh: FBNV