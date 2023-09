Quách Phú Thành - Ngôi sao toàn năng trong làng giải trí Hồng Kông

Quách Phú Thành có tên tiếng Anh là Aaron Kwok, sinh năm 1965 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng. Anh hoạt động nghệ thuật từ những năm 1980, Quách Phú Thành được xem là một trong "Tứ đại thiên vương" của Hong Kong, đồng thời được mệnh danh là "Vũ vương" xuất phát từ tài năng nhảy với những vũ điệu điêu luyện trên sân khấu.

Giới chuyên môn từng nhận xét, Quách Phú Thành là ca sĩ, vũ công cũng như một diễn viên hoàn hảo – là một chuyên gia (và bậc thầy) trong mọi ngành nghề anh từng làm trong giới giải trí, người đã làm hài lòng người Hong Kong trong gần bốn thập kỷ qua. Đồng thời anh cũng rất “được lòng” người hâm mộ trên khắp châu Á và trên thế giới.



Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành.

Từ khả năng diễn xuất của anh trong các phim như Savior Of The Soul, Future Cops, Port Of Call, hay album âm nhạc Mandopop đầu tiên của anh bắt đầu với Loving You Never Stop hay những bước di chuyển trên sân khấu lấy cảm hứng từ những điệu nhảy mê hoặc của Michael Jackson – Quách Phú Thành đã tạo ra một chỗ đứng nổi bật và được tôn vinh là một ngôi sao giải trí toàn diện.

Nếu như theo ý nguyện của cha anh, Quách Phú Thành có thể sẽ trở thành người quản lý công việc kinh doanh trang sức của gia đình mình. Nhưng may mắn thay, một trong những người anh em của anh đã nhận đảm đương trọng trách này và nhờ đó mở đường cho anh hướng tới niềm đam mê nghệ thuật, phát triển thành công và trở thành ngôi sao lớn.

Mọi chuyện bắt đầu với một quảng cáo truyền hình cho chiếc xe máy Honda DJ-1RR vào năm 1990, quảng cáo này đã giúp anh trở nên vô cùng nổi tiếng với phụ nữ Đài Loan và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Ngày nay, Quách Phú Thành là một ngôi sao Cantopop nổi tiếng, một vị thần khiêu vũ, một diễn viên nổi tiếng và một người đàn ông yêu gia đình, người luôn tiếp tục truyền cảm hứng. Để giúp bạn làm quen với di sản của Quách Phú Thành đã gây dựng, đây là những sự thật không nhiều người biết về biểu tượng giải trí Hong Kong.

Khởi nghiệp bằng nghề vũ công phụ họa

Giống như nhiều người cùng thời, Quách Phú Thành cũng có khởi đầu khiêm tốn. Trong khi nhiều người biết đến anh là một diễn viên và ca sĩ hàng đầu, thì ban đầu anh chỉ là một vũ công nền, biểu diễn trong các video ca nhạc và chương trình tạp kỹ trong một khóa đào tạo vũ công tại TVB, nơi tài năng của anh ngay lập tức được chú ý.