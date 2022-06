Quá xinh đẹp, cô giáo bị mẹ học sinh đòi đuổi việc

Theo Sohu, sự việc hy hữu xảy ra ở một trường mẫu giáo tại Trung Quốc. Nhan sắc vượt trội của một giáo viên mầm non đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại về sự tập trung của con mình. Thậm chí một số phụ huynh còn thái quá đến mức đòi nhà trường sa thải cô giáo này vì chồng họ luôn tranh đi đón con mỗi buổi chiều tan lớp. Rất không hài lòng khi ông xã chưa đến giờ tan làm đã đòi đi đón con, những bà mẹ này cho rằng tất cả là do nữ giáo viên quá xinh đẹp, quá thu hút, vì thế họ không có cảm giác an toàn.