Quả vải Việt Nam bắt đầu được bán tại hệ thống siêu thị ở Mỹ

Dragonberry đã triển khai tiếp thị thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5/2022, nhân dịp Hội nghị Xúc tiến Thương mại – Đầu tư – Du lịch tại thành phố San Francisco với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tiếp đó, Dragonberry đều đặn nhập khẩu trái vải qua đường hàng không để phân phối trong các siêu thị tại khu vực Los Angeles.

Việc vận chuyển bằng đường hàng không có ưu điểm là nhanh chóng, thuận tiện, giữ được chất lượng quả vải. Tuy nhiên, với giá cước quá cao thì việc xuất khẩu dựa vào hình thức vận chuyển này là không bền vững, thiếu sức cạnh tranh so với trái vải tươi của các nước khác. Đây cũng là một trong các lý do vì sao trái vải tươi của Việt Nam mặc dù đã được Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu từ năm 2014 và đã đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhưng kim ngạch vẫn còn rất hạn chế.