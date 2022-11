Qua thời đỉnh cao, nữ đại gia hàng đầu Việt Nam gặp khó

Xuất khẩu thủy sản của Vĩnh Hoàn vào Mỹ và Trung Quốc trong tháng 10/2022 giảm mạnh. (Nguồn: VHC)

Không chỉ Vĩnh Hoàn, nhiều doanh nghiệp thủy sản khác cũng gặp khó. Vào cuối quý III, Thuỷ sản Minh Phú (MPC) của vợ chồng ông Lê Minh Quang và bà Chu Thị Bình ghi nhận tồn kho lớn, đạt hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. MPC phải trích lập dự phòng 136 tỷ đồng cho hàng tồn kho. Tồn kho của Camimex và Thực phẩm Sao Ta đều đạt trên 1.000 tỷ đồng và tăng so với đầu năm.

Triển vọng ngành thủy sản bớt sáng

Các doanh nghiệp thủy sản không những gặp khó do tình trạng thiếu container và giá cước tăng cao mà còn do sức tiêu dùng của người dân Mỹ và châu Âu giảm do lạm phát.

Theo Numerator, giá thủy sản tại Mỹ tăng vọt 16,8% trong tháng 7/2022 so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm thủy sản đông lạnh tăng 14,4%.

Theo VASEP, trong tháng 10, xuất khẩu tôm sang Mỹ và EU giảm mạnh, lần lượt giảm 51% và 35%.