Qua thời con gái cover nhạc của mẹ, Mỹ Linh giờ cover hit Mỹ Anh!

Trong phần mô tả đoạn clip, diva Tóc Ngắn cho biết: "Ca khúc này con gái Mỹ Anh vừa mới trình diễn (bản gốc của 2 em JustaTee và Kimmese), bây giờ mẹ chấp nhận thử thách cover... Các bạn cùng nghe nhé!".

Your browser does not support the video tag.

Mỹ Linh cover Real Love, song ca cùng nhạc sĩ Hồng Kiên

Bình thường, Mỹ Anh cover hit của mẹ Mỹ Linh là điều không có gì bất ngờ, nhưng giờ đến diva Mỹ Linh cũng thích thú cover ca khúc mà Mỹ Anh từng trình diễnthì quả thật hiếm thấy! Quả thật diva Mỹ Linh đã tự hào đến ra sao về cô con gái út của mình.