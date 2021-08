Quá rảnh mùa dịch, Đức Phúc nhớ nghề lôi karaoke ra mua vui

Tối qua (ngày 26/8), Đức Phúc đăng tải video ca khúc Năm Ấy tại nhà. Trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 1996 chia sẻ giọng nhớ nghề: "Dịch ở nhà không đi diễn nên chỉ hát karaoke thôi các bác ơi. Năm ấy gần 4 năm rồi nhớ quá".

Dù chỉ hát karaoke nhưng bằng giọng hát của mình, Đức Phúc khiến cho nhiều người nhầm tưởng rằng nam ca sĩ đang hát trong... phòng thu.