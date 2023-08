Quả na đối với bệnh tiểu đường

Quả na cung cấp lượng calo cao hơn so với mãng cầu. 100g quả na chứa 101 calo. Quả na cũng chứa nhiều vitamin C, khoảng 19,2 mg/100g so với mãng cầu. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ. Ăn nhiều trái cây giàu vitamin C giúp cơ thể phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do có hại, gây viêm từ cơ thể.