Quá lười để rửa thịt sống, cô gái tận dụng máy giặt và cái kết khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm

Để hình dung rõ hơn về độ bẩn cũng như lượng vi khuẩn, chất bẩn bên trong lồng giặt, ta có thể xem loạt video được ghi lại và đăng tải bởi nhiều người dùng. Trong các video có thể thấy, khi bắt đầu tiến hành vệ sinh lồng giặt, dòng nước trong máy bắt đầu chuyển thành nước sẫm màu, biểu hiện cho việc có nhiều chất bẩn đang được xử lý.



Lồng máy giặt lâu ngày sử dụng, không được vệ sinh (Ảnh minh họa)



Nước trong máy giặt chuyển màu sẫm khi chạy chế độ vệ sinh (Ảnh Diệp Tâm)

Tiến sĩ Ricarda M. Schmithausen, một vị bác sĩ cấp cao của Viện Vệ sinh và Sức khỏe Cộng đồng tại Trung tâm Hợp tác của WHO tại Đại học Bon, Đức cho biết, thậm chí ngay cả khi qua quá trình giặt, một số loại vi khuẩn trong lồng giặt vẫn có thể sống sót. Cũng bởi trong quá trình giặt, người dùng đa số sử dụng nước chỉ từ 30 - 40 độ C, lúc cao nhất chỉ đạt 60 độ C để an toàn với quần áo, nên lượng vi khuẩn cũng sẽ không được tiệt trùng hoàn toàn.

Khi nào nên vệ sinh lồng giặt?