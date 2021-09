Quá khứ đẫm lệ của 'tiên nữ cử tạ' Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung sinh năm 1900, bắt đầu sự nghiệp là người mẫu dưới trướng công ty quản lý YGKPlus. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m76, cô nhanh chóng được khán giả yêu mến và nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất.

Một vài tác phẩm tiêu biểu của sao nữ phải kể tới Doctors, Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok-joo, It's Okay, That's Love, Dr. Romantic 2... Sắp tới đây, cô sẽ hợp tác với mỹ nam Kim Young Dae trong drama Shooting Star.

Tháng 4/2017, Lee Sung Kyung xác nhận hẹn hò nam diễn viên, người mẫu Nam Joo Hyuk, tuy nhiên cặp đôi thông báo chia tay chỉ 4 tháng sau đó.