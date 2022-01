Quá khứ của kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội

Nhà màu xanh là nhà của Nguyễn Trung Huyên sống cùng bố mẹ tại thôn 5 xã Thạch Hòa

Nhận xét Huyên ở ngoài đời, anh Linh và hàng xóm đều cho rằng, đối tượng cơ bản bình thường, không có biểu hiện ác tính. Huyên cũng đã có một vài mối tình trước khi quen N.T.L. (mẹ đẻ cháu bé 3 tuổi).



Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn 5 xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) được biết, khi còn nhỏ, Huyên sống ở quê với ông bà nội, sau đó ở với bác. Khi đối tượng học hết cấp 3 và sinh sống ở địa phương thì mọi thứ đều bình thường.



Ông Hùng thông tin, sau khi học hết lớp 12, Huyên đi làm mộc và ít về địa phương. Thanh niên cùng trang lứa trong thôn cũng đi học và đi làm khắp nơi nên ít tiếp xúc với Huyên. Do đó, đối tượng cũng không có va chạm, hiềm khích với hàng xóm. Đối tượng cũng không phải thành phần bất hảo tại thôn.



Trước đó, theo thông tin trên báo chí, ban đầu khi bị triệu tập, Huyên "quanh co", phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu trước đó như bị gãy tay, nuốt đinh..., Huyên nói do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.



Tuy nhiên, từ kết quả điều tra, phân tích, từ tài liệu của Công an huyện Thạch Thất thu thập, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã buộc Nguyễn Trung Huyên khai nhận hành vi phạm tội.



Tại trụ sở công an, Huyên khai từng nhiều lần hành hạ bé A. kể từ khi bé gái đến ở cùng. Khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.



Một tháng sau, nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái. Lần đó, chị Luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyện Thạch Thất để gắp dị vật ra ngoài.



Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu rồi đánh gãy tay của bé gái. Gần đây nhất, sáng 17/1, Huyên ở nhà trọ với cháu A. và tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình.



Bị can bị điều tra về việc đóng đinh vào đầu bé A. sau khi bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu nạn nhân trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Hôm đó (17/1), khi thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột và bị viêm màng não nên chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tại bệnh viện tuyến trên, bé gái được xác định có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.



Nghi vấn vụ việc có dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.