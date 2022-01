Quá khứ ám ảnh 'Phù thủy Cyanua' giết 13 người 30 năm trước

Em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì yêu anh rể

Vào tháng 12/2019, dư luận tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung không khỏi xôn xao trước sự việc Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã đầu độc chị vì thích anh rể nhưng làm người khác tử vong.



Theo đó, tháng 1/2019, Trang và anh rể là P.V.Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 10/2019, anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán và nghĩ đến việc tự tử nên tìm mua chất độc xyanua trên mạng Internet để tự tử.



Tuy nhiên, do ghen với chị họ là Đ.T.H.Y. nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị Y để đến với anh rể.



Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019 Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. làm việc và giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.



Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y.



Khoảng 10h ngày 03/12/2019 chị N.T.H. đã uống phải một trong những cốc trà sữa do Trang gửi đến có chưa xyanua và tử vong sau đó.



Vụ việc đã gây rúng động dư luận cũng như người dân xã Vũ Quý, bởi bố của chị Y. là anh trai ruột mẹ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang.



Đặc biệt, giữa họ còn có mối quan hệ rất thân thiết khi từ nhỏ, Trang và chị Y. lớn lên gần nhau. Cả 2 thường xuyên đi chơi cùng và đi ăn uống cùng nhau ngay cả khi chị Y. đã có gia đình.



Điều này khiến nhiều người hoài nghi, rằng chính vì có cơ hội gần gũi với nhau nên giữa Lại Thị Kiều Trang và người anh rể mới nảy sinh tình cảm vụng trộm.