Quả dừa bị đập vỡ - manh mối truy bắt nghi phạm giết người trong khu rừng 50ha

10h40 sáng 9/1, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng ở ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An. Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm sát hại chị N.T.H.C. (SN 1993) 3 ngày trước.

Hành trình 3 ngày truy bắt nghi phạm giết người ở Long An.

Quả dừa bị đập vỡ

Để truy bắt Tâm, 3 ngày qua, hơn 1.000 chiến sỹ công an toả đi khắp các hướng, truy tìm, rồi dần siết chặt vòng vây quanh khu rừng rộng gần 50ha, cây cối um tùm, đầy ong và rắn rết.

“Vì rừng quá rộng, lúc chưa bắt được nghi phạm, lãnh đạo phòng đã yêu cầu lập ngay chốt bao vây quanh khu rừng. Chúng tôi đã lập 40 chốt gồm cảnh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn, Công an tỉnh Long An, bao vây chặt, nên chắc chắn hung thủ không thể trốn ra ngoài được”, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó Phòng PC02, Công an TP.HCM chia sẻ.

Bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng tại Long An sau 3 ngày vây ráp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trung tá Thắng nói thêm, sau 2 ngày truy bắt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải đánh dấu, rà soát từng dấu vết cụ thể để xác định nghi phạm còn ở trong rừng hay không. Qua phân tích và đánh giá, lực lượng xác định nghi phạm vẫn đang lẩn trốn trong cánh rừng nên tiếp tục bao vây.

Ngoài các dấu chân nghi phạm để lại, 1 manh mối đặc biệt để lực lượng chức năng xác định chắc chắn hắn còn lẩn trốn trong rừng là quả dừa bị đập vỡ.

“Nghi phạm dùng tay đập quả dừa ra để lấy nước uống vì không có dao để chặt. Bởi vậy, chúng tôi có niềm tin vững chắc là Tâm đang ở khu rừng này nên phải nhanh chóng tấn công, truy lùng”, Trung tá Đới Ngọc Thắng nhớ lại.

Tuy nhiên, do rừng rậm rạp, sức người không hiệu quả, đơn vị đã huy động 5 xe múc bánh xích để tạo lối đi cho trinh sát rà soát khu vực.