Quả dại ở Việt Nam sang nước ngoài được săn lùng, giá cao

Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me có một vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt "từ gốc đến ngọn" mà nó mang lại.

Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon mà có thể dùng chữa bệnh rất hiệu quả. Bột và thịt me có thể làm món súp nóng dùng để trị bệnh cảm lạnh theo cách chữa bệnh cổ truyền của người Ấn Độ.

Chanh leo

Ở Việt Nam, chanh leo (chanh dây) chỉ là thứ quả bình dân. Song ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, nó được mệnh danh là "dược vương" trong các loại trái cây, được săn lùng và tìm kiếm. Một nghiên cứu đăng tải trên Hàng Châu Nhật báo cho hay, một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo.