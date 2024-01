Quả Cầu Vàng 2024 trải qua phép thử: Mùa giải điện ảnh chính thức bắt đầu

Cuộc đua của các bộ phim điện ảnh năm nay sẽ rất gắt gao. Hiện tại, không lộ diện một ứng viên nào vượt trội hơn hẳn. Thực tế, những bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại các giải thưởng cũng chưa chắc sẽ làm nên kỳ tích ấn tượng hơn hẳn các bộ phim khác tại đêm trao giải.

Lịch sử trao giải từng cho thấy nhiều bộ phim dẫn đầu về số lượng đề cử nhưng rồi vẫn ra về tay trắng. Năm ngoái, tại lễ trao giải Oscar, những bộ phim như The Banshees of Inisherin, Elvis hay The Fabelmans nhận được từ 7 đến 9 đề cử, nhưng đều không thể giành về một giải nào.

Your browser does not support the video tag.

Trailer phim "Oppenheimer" (Video: CGV Cinemas Vietnam).

Những bộ phim đình đám đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong mùa trao giải điện ảnh năm nay có thể kể tới bộ phim tiểu sử làm về "cha đẻ của bom nguyên tử" - phim Oppenheimer - do đạo diễn Christopher Nolan dàn dựng, hay phim Killers of the Flower Moon (Vầng Trăng Máu) của đạo diễn Martin Scorsese.