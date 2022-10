"Quả bóng ong" ấn tượng nhất cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã 2022

Nhiếp ảnh gia Karine Aigner ghi lại hình ảnh những con ong bám lấy nhau, tạo thành một "quả bóng" tại hoang mạc Texas, Mỹ. Tác phẩm đoạt giải thưởng lớn nhất, cũng như Giải Nhất ở hạng mục "Hành vi: Động vật không xương sống" (Ảnh: NHM).

Đến hẹn lại lên, cuộc thi nhiếp ảnh Wildlife Photographer of the Year do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London (NHM) tổ chức vừa công bố những tác phẩm giành chiến thắng của năm nay. Trong đó có nhiều tác phẩm khiến người xem vỡ òa vì sự độc đáo, cũng như khi chiêm ngưỡng góc nhìn thú vị của nhiếp ảnh gia.

Được biết, đây là năm thứ 59 cuộc thi được tổ chức, đã thu hút 38.575 bài dự thi từ hơn 90 quốc gia. Một hội đồng gồm các chuyên gia quốc tế đã phải miệt mài rà soát tất cả những bức ảnh này và đánh giá chúng dựa trên một số tiêu chí, bao gồm tính độc đáo, nội dung truyền đạt, sự xuất sắc về kỹ thuật khi chụp ảnh, cũng như tính nhân văn mà chúng mang lại.