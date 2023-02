Qua 5 vòng an ninh, người dân xin ấn đền Trần nhanh chóng

Nhiều người sợ đông như những năm trước nên đến từ rất sớm, ngủ tại chỗ để chờ xin ấn.

Đêm 4/2 (14 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) đã diễn ra Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023..

Sau ba năm không tổ chức để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm nay, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão được tổ chức trở lại. Lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt và lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh. Trong ngày diễn ra lễ Khai ấn đền Trần, công tác đảm bảo an ninh được chú trọng với 5 vòng an ninh, 30 chốt bảo đảm trật tự.