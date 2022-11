Qatar bảo vệ an ninh tại World Cup 2022 như thế nào?

Hơn 1,2 triệu lượt khách sẽ có mặt tại Qatar trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 18/12, trong thời gian diễn ra World Cup năm nay. Lực lượng an ninh World Cup gồm lực lượng của nước chủ nhà Qatar cùng đối tác từ 13 quốc gia khác đã có một cuộc diễn tập quy mô lớn hồi tháng 10, trên khắp đất nước Qatar.

Kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar cho biết, quốc gia chủ nhà của World Cup 2022 đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh với một số quốc gia.

Theo Ủy ban an ninh của World Cup 2022, cuộc diễn tập thời điểm đó có sự tham dự của 32.000 nhân viên an ninh của chính phủ và 17.000 nhân viên khác đến từ khu vực tư nhân. Tức là sẽ có chừng đó nhân viên an ninh chủ nhà được huy động cho World Cup kỳ này.

Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar, họ chủ yếu làm nhiệm vụ ở các khách sạn và các sân vận động.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cử đến Qatar 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia về bom mìn, cùng 80 chó nghiệp vụ.