PVFCCo - 19 năm khơi nguồn sáng tạo

Nhiều năm qua, PVFCCo là 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. 19 năm qua, Tổng công ty dành hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, hàng trăm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, giao thông… mọc lên khắp các vùng nông thôn từ nguồn an sinh xã hội của Tổng công ty, hàng ngàn mảnh đời khó khăn được PVFCCo chung tay chia sẻ.

Với những thành tích và đóng góp đó, PVFCCo vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Top 200 tổ chức Đảng tiêu biểu trong các doanh nghiệp, Huân chương lao động hạng Nhất cùng rất nhiều các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác.

PVFCCo đón tuổi 19 sau khi trải qua năm 2021 trong bối cảnh hết sức đặc biệt vì dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, chuỗi vận chuyển bị đứt gãy, thị trường thế giới biến động mạnh… Tuy vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc, bám sát thị trường, hệ thống phân phối rộng khắp, nhanh nhạy chớp thời cơ trong kinh doanh, tiết giảm chi phí..., PVFCCo thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể định kỳ, hoạt động SXKD tốt, đạt kết quả rất đáng phấn khởi về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 cũng như đầu năm 2022.

Trong đó, chỉ số tài chính và nộp ngân sách nhà nước năm 2021 cao kỷ lục trong vòng 10 năm qua, giá cổ phiếu DPM cũng tăng cao, đem lại niềm vui cho nhà đầu tư.