PVEP – 15 năm vững bước

PVEP đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh – an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, coi đây là nền tảng cơ bản để đảm bảo sự thành công trong mọi hoạt động của Tổng Công ty. Vì vậy, các chương trình công tác của PVEP (bao gồm: thu nổ địa chấn, khảo sát địa chất công trình, khoan các giếng khoan thăm dò - thẩm lượng - khai thác, phát triển mỏ và vận chuyển mua bán dầu khí… cho đến các hoạt động tại văn phòng) đều tuân thủ các quy định, quy chế của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và các địa phương nơi hoạt động và gắn liền với mục đích đảm bảo an toàn môi trường cho hiện tại cũng như lâu dài.

Trong suốt 15 năm hoạt động dầu khí, PVEP không để xảy ra sự cố môi trường nào; công tác bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn Dầu khí và các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, thể hiện qua các bằng khen hàng năm của Tập đoàn, Bộ TNMT, Bộ Công Thương trao tặng cho PVEP về đảm bảo công tác ATSKMT.

Chú trọng đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật

Với mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế mạnh, PVEP luôn xác định đột phá về khoa học - công nghệ (KHCN) là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển nhằm đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường dầu khí khu vực và thế giới.

Trong những năm qua, PVEP có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, chú trọng đầu tư cho KHCN để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới trong các lĩnh vực (thăm dò, khai thác, khoan, công nghệ mỏ, an toàn sức khỏe và môi trường, quản trị nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin …) có sức cạnh tranh cao trong và ngoài nước.

PVEP cũng thực hiện tốt hiện đại hóa, chuyển đổi, các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số, số hóa các tài liệu dạng giấy sang nhiều dạng tập tin khác nhau như pdf, jpg, bmp, tif và các thông tin trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu… Các nguồn dữ liệu đều được nhập và quản lý thông qua các hệ thống phần mềm của Tổng Công ty qua đó dễ dàng quản lý và điều hành, giảm thiểu không gian lưu trữ, bảo quản và duy trì tuổi thọ của tài liệu, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, chia sẻ thông tin dễ dàng, tiết kiệm chi phí quản lý và cho phép chỉnh sửa dữ liệu linh hoạt.

Không chỉ có vậy, đón đầu xu thế, tiếp cận và khai thác lợi ích của cuộc CMCN 4.0, PVEP đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu số với các chủ đề như: Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence -AI); Máy tự học (machine learning); Internet vạn vật (IoT); Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Quản lý và chuyển giao nhiều giải pháp công nghệ cho các Ban/Đơn vị.