Puka tiết lộ cuộc sống hôn nhân, Trường Giang nhận định: 'Đó là nô lệ'

Là đàn anh, Trường Giang thẳng thắn khuyên Puka nên để cho chồng có khoảng thời gian tự do nhất định. Để minh chứng cho việc mình không can thiệp tới khoảng trời riêng của chồng, Puka đề nghị Ngô Kiến Huy lên tiếng.

Lúc này, Trường Giang nhận định: “Đó là cuộc sống nô lệ”.

Tránh hiểu lầm, Puka lý giải đó là tình huống ngẫu nhiên khi sân bóng gần nhà, cô không cấm anh chơi thể thao ở những địa điểm khác. Nữ diễn viên khẳng định vẫn cho Gin Tuấn Kiệt không gian riêng. “Cuộc vui của những người đàn ông, em đâu bao giờ có mặt đâu", Puka giải thích.

Tiếp lời, Trường Giang đặt câu hỏi vì sao nhiều cặp đôi ly dị khiến Puka và dàn sao lặng người.

Trả lời cho câu hỏi này, Trường Giang nói: “Ai cũng nói là do không hợp nhau, không phải. Chỉ có một lý do duy nhất: Không ngồi xuống nói ra được tâm tư của mình. Lý do lớn nhất trong việc ly dị là không ngồi xuống nói được tâm tư vì đối phương không cho cơ hội.