Puka ngẫu hứng cover hit của Hari Won phiên bản 'ghê chữ ê kéo dài'

Puka tiếp tục có màn cover đúng chất với biệt danh "thánh phá hit".

Có thể thấy từ màn cover, không chỉ hát lệch tông, Puka còn hát lệch luôn cả nhịp của cả đoạn tiền điệp khúc. Qua tay của Puka, Anh Cứ Đi Đi từ một bản hit Pop Ballad bỗng chốc trở thành một bài ca đồng quê khiến cho người nghe quên luôn bản gốc.

Đây chắc chắn là một sức ảnh hưởng mà chỉ có Á Quân Cười Xuyên Việt mới có thể làm được. Chủ hit Hari Won có lẽ nên dè chừng!