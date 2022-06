Puka - Gin Tuấn Kiệt sánh đôi, lập tức tách ra khi thấy máy quay

Thế nhưng ngay lúc này, Puka lại phát hiện có sự xuất hiện của ống kính máy quay nên nhanh chóng đeo khẩu trang, vội vã rời khỏi sảnh tiệc cưới.

Dù ra về cùng nhau, tuy nhiên Gin Tuấn Kiệt và Puka lại rẽ hai lối khác nhau khiến nhiều người khó hiểu.

Dù không thể hiện tình cảm, song việc xuất hiện trong cùng một khung hình đã khiến những fan của cả hai "đứng ngồi không yên".