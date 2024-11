PSY nói tiếng Việt ấn tượng, MONO làm mới hit 'quốc dân'

Ở đêm thứ hai của GENfest 2024, PSY đầy năng lượng giao lưu với khán giả, biểu diễn hơn 45 phút. MONO mang đến nhiều giai điệu lạ tai, cách hòa âm phối khí mới mẻ cho các ca khúc quen thuộc. Đêm thứ hai của đại nhạc hội GENfest 2024 với chủ đề Phố trong phố vừa diễn ra ở TP. Thủ Đức, với dàn nghệ sĩ: Suboi, tlinh, MONO, Wren Evans, Wrxdie, Quang Hùng MasterD, Wean và PSY từ Hàn Quốc. Mỗi lần xuất hiện, MONO thực sự tạo ra một “cú nổ” về mặt trình diễn. Lần này tại GenFest, khán giả lại thấy được sự đầu tư, sáng tạo và đẳng cấp của MONO. Mở đầu với Kill Me khi treo mình trên không, MONO tạo ra một hiệu ứng choáng ngợp cho khán giả, đặc biệt là khi kết hợp với phần visual led phía sau. Ngoài ra, MONO cũng cho thấy sự đa tài của bản thân khi sử dụng cả nhạc cụ là sáo trúc ở phần trình diễn này.

MONO đu dây ấn tượng Đặc biệt hơn, Waiting For You cũng được làm mới lại mang theo âm hưởng của những vở nhạc kịch đình đám. Bản hit quốc dân được làm mới theo hướng cinematic, MONO đã khoe giọng hát thật vững để đáp ứng được nhịp độ dồn dập và những nhạc cụ rất “nặng” ở phần nền. Em Xinh với phiên bản GenFest gợi nhiều cho khán giả về những làn điệu dân ca Bắc Bộ, với phần visual led và cách phối khí độc đáo. Âm hưởng chèo cũng được mang lên sân khấu. Nam ca sĩ cũng cho thấy quyết tâm tạo ra những sân khấu “để đời” khi mời đến hơn 50 dancer cho các tiết mục trình diễn tại GenFest. Phần nhảy solo locking và popping trong Đi Tìm Tình Yêu khiến nhiều khán giả hú hét. Là người diễn cuối cùng, PSY kêu gọi khán giả tắt điện thoại để tận hưởng trọn vẹn màn trình diễn. Anh khuấy động với loạt hit tỷ view như Gangnam Style, Daddy, Gentleman, That That, khiến khán giả phấn khích hát và nhảy theo. Dù xuất hiện lúc nửa đêm, nam nghệ sĩ vẫn tràn đầy năng lượng, biểu diễn hơn 45 phút, giao lưu liên tục và gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt: "Xin chào các bạn", "Cảm ơn các bạn", "Khuấy động lên nào". Your browser does not support the video tag.

Clip PSY nói tiếng Việt.