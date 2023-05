PropertyGuru, chủ quản Batdongsan.com.vn thua lỗ ở Việt Nam

Cụ thể, tại Việt Nam, doanh thu quý I của PropertyGuru đã giảm 34,2% xuống còn 3,3 triệu SGD (2,4 triệu USD), từ mức 5,1 triệu SGD (3,7 triệu USD) của cùng kỳ năm trước. PropertyGuru cho biết lượng bất động sản niêm yết trên nền tảng tại Việt Nam chỉ đạt 1,1 triệu trong quý đầu năm, giảm 32% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình trên bất động sản niêm yết đạt 2,95 đô la Sing, tương đương mức năm ngoái.

Trong khi đó, doanh thu từ thị trường Singapore tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,8 triệu SGD (13,9 triệu USD). Con số này vượt xa thị trường Malaysia, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,8 triệu SGD (5 triệu USD). PropertyGuru cho biết thêm rằng tại Singapore, doanh thu trung bình trên mỗi đại lý của họ đã tăng 19% so với quý trước. Tổng số đại lý ở Singapore đã tăng hơn 200 từ cuối năm 2022 lên con số 15.765 đại lý.