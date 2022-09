Premier League có thể trở lại vào cuối tuần này

Đây cũng là lý do mà ban tổ chức Premier League dự định cho phép giải đấu này trở lại sớm hơn, cụ thể vòng 8 sẽ được phép diễn ra vào cuối tuần này. Mặc dù vậy, các trận đấu ở thủ đô London, cụ thể là trận đấu giữa của Brentford, Tottenham hay Chelsea có thể phải chuyển địa điểm tổ chức.

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic, việc hoãn các vòng đấu của Premier League trong hơn hai tuần khiến ban tổ chức gặp khó khăn trong việc tìm được quãng thời gian trống cho việc đá bù, khi các vòng đấu đã kín lịch và các giải đấu phải tạm hoãn trong thời gian hơn một tháng diễn ra World Cup 2022 tại Qatar vào tháng 11 tới.

"Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào thứ Hai ngày 19/9, dẫn đến một dòng người kỷ lục sẽ đổ về London. Do đó công tác đảm bảo an ninh cho các trận đấu sẽ không được đảm bảo", tờ Athletic cho biết về lý do các đội bóng nói trên phải tìm kiếm địa điểm khác thi đấu.

Ở vòng 8 này, Man Utd sẽ tiếp đón đội khách Leed United trên sân nhà Old Trafford trong khi Man City sẽ đến làm khách trên sân của Wolves.