Porsche giới thiệu Macan mới tại Việt Nam: Nhanh, mạnh, đẹp hơn

Macan GTS mới khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản khác nhờ vào hệ thống treo khí nén thể thao được trang bị tiêu chuẩn, có khả năng hạ thấp gầm xe 10 milimét. Hệ thống treo này cứng hơn 10% ở trục trước và 15% ở trục sau so với thế hệ tiền nhiệm, mang đến cho phiên bản GTS mới khả năng vận hành năng động vượt trội. Gói trang bị tùy chọn GTS Sport tăng cường khả năng vận hành của xe với mâm 21 inch kiểu GT đi kèm với lốp xe hiệu suất cao, hệ thống điều phối lực kéo Vector của Porsche (PTV Plus) và gói trang bị Sport Chrono.

Để có khả năng vận hành tối ưu còn phải kể đến sức mạnh động cơ được trang bị trên Macan thế hệ mới. Cả 3 phiên bản mới đều có công suất vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm.

Macan GTS là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng xe SUV thành công này, trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2.9L sản sinh công suất 324 kW (440 PS) – tăng 44 kW (60 PS) so với phiên bản trước. Với khả năng phản hồi tức thì và hệ truyền động đặc trưng của những mẫu xe Porsche GTS, xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 4,3 giây, đạt vận tốc tối đa 272 km/giờ khi trang bị gói Sport Chrono.

Phiên bản Macan S mới cũng được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2.9L có khả năng sinh công nhiều hơn 20 kW (26 PS) so với thế hệ trước, công suất tối đa đạt 280 kW (380 PS). Động cơ mới giúp xe tăng tốc đến 100 km/giờ từ trạng thái đứng yên chỉ trong 4,6 giây và vận tốc tối đa đạt 259 km/giờ.

Trên Macan phiên bản tiêu chuẩn, động cơ 4 xy-lanh tăng áp được phát triển hoàn toàn mới có công suất 195 kW (265 PS) cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong 6,2 giây, đạt tốc độ tối đa 232 km/giờ. Các phiên bản mới đều được trang bị Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK) và Hệ thống quản lý hợp lực kéo của Porsche (PTM) dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Với 600.000 chiếc đã được giao đến khách hàng toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Macan giữ vai trò đặc biệt tại Porsche: khoảng 80% khách hàng mua xe Macan là khách hàng mới. Bên cạnh đó, tỷ lệ khách hàng nữ lựa chọn Macan cũng đang tăng đều trong những năm gần đây, cao nhất trong tất cả các dòng xe Porsche. Tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Macan, gần 60% khách hàng của Macan là nữ.

