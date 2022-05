Porsche AG đầu tư vào sản xuất vật liệu pin mới

Điều này có thể giúp tăng đáng kể mật độ năng lượng so với các loại pin thương mại hiện có. Trong tương lai, pin có thể lưu trữ năng lượng lớn hơn so với cùng kích thước, giúp tăng phạm vi hoạt động của xe so với các loại pin hiện hành. Hợp chất cải tiến cũng làm giảm điện trở bên trong pin, cho phép hấp thụ nhiều năng lượng hơn trong quá trình thu hồi, đồng nghĩa quá trình sạc diễn ra nhanh hơn.

“Các cell pin là buồng đốt của tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về cell pin mạnh mẽ nhất,” Lutz Meschke, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm thành viên Ban Tài chính và Công Nghệ Thông Tin tại Porsche AG cho biết. ”Chúng tôi tự hào khi đang dẫn đầu vòng gọi vốn trên diện rộng này. Điều này cho thấy, thông qua Porsche Ventures, giờ đây chúng tôi đã có những hiểu biết sâu sắc về thế giới đầu tư mạo hiểm.”

Michael Steiner, Thành viên Hội đồng Quản trị về Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm, cho biết thêm: “Hợp chất trong pin mới mang tới những lợi ích như sạc nhanh, hiệu suất cao và trọng lượng thấp, tạo ra lợi thế cốt lõi cho thương hiệu Porsche. Những đặc tính này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển xe thể thao điện trong tương lai của chúng tôi.” Sau quá trình đánh giá chuyên sâu, Tập đoàn Cellforce đã chọn Group14 Technologies là nhà sản xuất vật liệu cực dương silicon hứa hẹn nhất cho các yêu cầu từ Porsche. Markus Gräf - COO của Tập đoàn Cellforce giải thích: “Vật liệu cực dương từ Group14 có khả năng tạo đột phá trên tiến trình rút ngắn thời gian sạc.”