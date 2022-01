Pogba sẵn sàng gia hạn MU, nếu Ralf Rangnick muốn

Theo The Sun, Pogba ấn tượng với HLV tạm quyền MU qua một số cuộc nói chuyện đến mức anh sẵn sàng ‘quay đầu’, thay vì rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Pogba được cho sẵn sàng 'quay đầu' ở lại MU vì ấn tượng qua các cuộc nói chuyện với Rangnick Paul Pogba vẫn chưa thi đấu dưới thời Ralf Rangnick do bị chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ cho tuyển Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.



Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi đã trở lại tập chung cùng MU gần đây, được thông tin gần như lấy lại thể lực sung mãn. Pogba dự kiến tái xuất với Quỷ đỏ sau giai đoạn nghỉ quốc tế này, khi MU có chuyến làm khách Burnley.



Các HLV trước đây là Mourinho và Solskjaer không thể phát huy một cách tốt nhất Paul Pogba (như khi anh chơi cho tuyền Pháp), và tiền vệ này đang hy vọng có thể tỏa sáng dưới bàn tay của Ralf Rangnick.



Theo nguồn trên, chiến lược gia 63 tuổi bày tỏ niềm tin vào Pogba, tin rằng anh có thể làm nên trục giữa hiệu quả cho Quỷ đỏ. MU được cho đang xem xét bổ nhiệm dài hạn Ralf Rangnick thay vì chỉ nắm đến hết mùa Ngoài ra, Rangnick cũng nhìn thấy một Pogba có thể tạo ảnh hưởng ở phòng thay đồ và truyền cảm hứng cho đồng đội.



Trước đó, nhà cầm quân này gửi thông điệp đến tất cả các sao MU, hãy chuyên nghiệp cho đến ngày cuối cùng ở Old Trafford, bất kể đi hay ở. Ông cũng mong Pogba có động lực để chơi cho Quỷ đỏ, dù điều đó cuối cùng là đưa anh đến một đội khác đi chăng nữa.



PSG được cho đang liên hệ để ký Pogba vào hè này, ngoài ra Real Madrid và Juventus vẫn được nhắc đến.