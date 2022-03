Pogba chia tay MU, Chelsea nợ hợp đồng Lukaku

HLV cá nhân của Paul Pogba, được biết đến với cái tên là Maddy xác nhận với Calciomercato, tiền vệ Pháp sẽ rời MU vào hè này.



Ngôi sao 28 tuổi sẽ hết hợp đồng với MU vào 30/6 và có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.



Có thông tin, Juventus đang có những đàm phán với Pogba và để trở lại Turin thì anh sẽ phải giảm lương. Trong khi đó, PSG được cho cũng quan tâm.



Maddy cho biết: “Về Paul Pogba, cuối tháng 6 cậu ấy sẽ không còn là cầu thủ của MU. Tôi nghĩ cậu ấy chuyển đến CLB khác là đúng đắn. Có lẽ phía MU cũng muốn làm mới đội hình. Đôi bên kết thúc lương duyên là hợp lý.



Đến lúc phải thay đổi, bước tới những thử thách, cảm xúc mới, môi trường mới cho cả Pogba và MU. Thử một điều gì đó khác biệt và có thể cả 2 sẽ hạnh phúc”.



Juan Mata có thể ở lại Old Trafford trong vai trò mới

Tiền vệ Tây Ban Nha dự kiến rời Old Trafford vào hè này khi hết hợp đồng, nhưng theo The Sun, MU sẵn sàng giữ Mata ở lại trong vai trò mới – tham gia vào BHL Quỷ đỏ.



Juan Mata rất ít được ra sân trong mùa này, mới chỉ có 4 lần xuất hiện cho MU trên mọi đấu trường. Nhưng anh có thể được mời làm HLV ở Old Trafford nếu quyết định dừng sự nghiệp thi đấu vào cuối mùa.



Tiền vệ 33 tuổi được một số đội bóng ở quê nhà quan tâm, nên vẫn chưa rõ liệu anh sẽ quyết định thế nào về tương lai của mình.



