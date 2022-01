Playlist nhạc xuân bất hủ thời 'ông bà anh' ai nghe cũng thích

Xuân Đã Về

"Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông/ Trên cánh đồng, chim hót mừng, đang thướt tha tưng bừng cùng nhau vui say..."

Xuân Đã Về là một bản nhạc của nhạc sĩ Minh Kỳ nổi tiếng từ cuối thập niên 1950 và đến nay là một trong những bài hát phổ biến nhất trong mỗi dịp tết đến xuân về. Ca khúc thể hiện sự vui tươi thể hiện tâm trạng hân hoan, rộn ràng của mọi người khi mùa xuân lại về.

Xuân Họp Mặt

"Xuân đã về, xuân mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang..."

Trong thâm tâm mỗi người Việt Nam chúng ta, ngày xuân ngày tết chính là ngày “họp mặt” gia đình, bạn hè và hàng xóm láng giềng. Chính truyền thống sum họp đấy đã mang lại cảm hứng cho cố nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác nên ca khúc Xuân Họp Mặt vào năm 1973.

