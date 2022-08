pin ô tô điện khác pin ắc quy thế nào?

Theo cố vấn kỹ thuật Minh Đức (VinFast Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội), ắc quy chì được cấu tạo từ điện cực dương làm từ oxit chì (PbO2) và điện cực âm làm từ chì nguyên chất (Pb), cả 2 điện cực đều được ngâm trong dung dịch H2SO4 (axit sunfuric). Dung dịch axit có nhiệm vụ điện phân, giúp chuyển đổi hóa năng thành điện năng.

Pin Lithium (hay còn gọi Lithium-ion, Li-ion) là công nghệ pin gồm các lớp pin có điện cực dương làm từ các hợp chất chứa Liti (cụ thể là LFP - LiFePO4, NMC - LiNiMnCoO2 và LMO - LiMn2O4, Li2MnO3) còn cực âm làm từ graphite. Môi chất điện Li (có thể là dung dịch hoặc dưới dạng chất rắn) sẽ truyền ion Liti giữa các điện cực, tạo ra điện năng.

Một đơn vị năng lượng pin (battery cell) trong khối pin nặng 300kg của xe điện VFe34. Ảnh: Lam Anh

Về dung lượng: Pin Lithium-ion có mật độ năng lượng cao hơn hẳn so với ắc quy (gấp khoảng 4 lần), cũng như có thể chịu tải tốt hơn. Do đó, pin Lithium sẽ di chuyển được quãng đường xa hơn nhiều so với ắc quy chì. Thêm vào đó, với cùng mức dung lượng, pin Lithium nhẹ hơn 55% so với ắc quy chì, giúp xe nhẹ hơn và dễ lắp đặt hơn.

Về tuổi thọ: Nếu so sánh giữa pin Lithium và ắc quy thì pin Lithium bền hơn nhiều. Ắc quy chì có thời gian sử dụng khá ngắn, chỉ khoảng 1 - 2 năm, trong khi đó pin Lithium có thời gian sử dụng lên tới 7 - 8 năm.

Về thời gian sạc: Pin Lithium sạc nhanh gấp 4 lần ắc quy chì. Đặc biệt, nếu như bị xả quá 50% mà không được sạc lại, ắc quy chì sẽ bị hỏng hai cực. Điều này không xảy ra với pin Lithium.

Về hiệu suất làm việc: Pin Lithium có hiệu suất làm việc ổn định trong suốt quá trình hoạt động của xe, trong khi ắc quy chì kém hơn, ngay từ mức 80% đã bắt đầu tụt dần điện áp.

Bình ắc quy chì 12V của pin Đồng Nai sản xuất trên chiếc xe điện VFe34 dùng cho các thiết bị điện cơ bản. Ảnh: Lam Anh

Về chi phí: Pin Lithium có giá thành cao hơn so với ắc quy chì hàng chục lần, thậm chí chiếm tới 30 - 35% cấu thành giá trị của một chiếc xe điện.

Về mặt thương mại: Pin Lithium được nhiều nhà sản xuất công nghiệp lớn trên thế giới đặt trọng tâm chiến lược đầu tư trong dài hạn.

Theo chuyên gia bảo hiểm Đỗ Hồng Sơn (Công ty Dịch vụ tư vấn bảo hiểm Việt Nam), về mặt đánh giá rủi ro, cho đến nay pin Li-ion là loại pin đầu tiên và duy nhất trên phương tiện giao thông tại Việt Nam, được doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận triển khai nghiệp vụ bảo hiểm.

“Trong khi các loại ắc quy và pin khác trên ô tô chưa từng được bảo hiểm, chứng tỏ pin Li-ion dùng cho xe điện có tỷ lệ rủi ro thấp so với các nguồn năng lượng tích tụ khác”, ông Đỗ Hồng Sơn phân tích.

