Phút thật lòng: Ơn giời, 'trọc phú' Dược sĩ Tiến lắm tiền nhưng không hứa suông!

Nam chính dĩ nhiên thuộc về Dược sĩ Tiến, anh cũng là nhà đầu tư của phim. Điều đáng nói, so với các nhà làm phim Việt, anh lại mạnh tay trong việc quảng bá khiến nhiều người gọi anh với danh xưng “trọc phú”.

Trong ngày giới thiệu bộ phim tại TP.HCM, Dược sĩ Tiến đầu tư thảm đỏ lộng lẫy, quy tụ đông đảo giới nghệ sĩ. Anh còn tự làm MC, công bố phim bằng một màn thuyết trình giàu tính thuyết phục.

Dược sĩ Tiến bị gọi là "trọc phú" vì mức độ chịu chi cho phim đầu tay

Còn hôm công chiếu, anh cũng đầu tư bằng cách thức mới mẻ so với nhiều phim Việt khác. Không những vậy, Dược sĩ Tiến bỏ tiền thực hiện 15 MV nhạc phim do 16 nghệ sĩ thể hiện. Nhưng tất cả chỉ để quảng bá cho ca khúc nhạc phim do Hà Trần thể hiện.

Dù bị nói “ném tiền qua cửa sổ” hay “chơi ngông”, Dược sĩ Tiến phát biểu rằng anh làm tất cả chỉ để mong khán giả “cho một cơ hội chứng minh phim của tôi hay hoặc dở chưa bàn đến, nhưng chắc chắn là một phim chỉn chu, được làm một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp”.