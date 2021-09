Phương Trinh Jolie và chồng sắp cưới khoe body cực cháy, xăm kín lưng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip của Phương Trinh - Lý Bình gây sốt

Đáng chú ý hơn cả là có thêm bạn diễn cũng là chồng sắp cưới của Phương Trinh - Lý Bình. Người đẹp sinh năm 1988 cùng người yêu có những hành động tình cảm dành cho nhau nhưng mọi sự chú ý của người xem vẫn dồn về hình xăm con hổ siêu to khổng lồ và body 6 múi cực cháy của Lý Bình.