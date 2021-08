Phương Trinh Jolie: 'Thu nhập Lý Bình mỗi tháng vượt xa 100 triệu'

Your browser does not support the video tag.



Phương Trinh Jolie và bạn trai Lý Bình.

Khi bài toán kinh tế đã được giải quyết thì chung thủy chính là lựa chọn hàng đầu của Phương Trinh Jolie trong quá trình “kén chồng”.

Với mối tình hiện tại, nữ ca sĩ cảm thấy không có gì hối tiếc. Nếu như điều không may nhất xảy ra thì cô vẫn tự tin vì bản thân đã cố gắng và nỗ lực hết lòng hết sức với đối phương.

Đồng thời, Phương Trinh Jolie cũng dành lời cảm ơn cho Lý Bình, khi anh luôn chia sẻ, đưa ra những lời khuyên cho công việc cũng như khó khăn trong cuộc sống mà cô gặp phải. Và điều quan trọng nhất khi ở bên Lý Bình chính là cảm giác bình yên.

N.Đ.T